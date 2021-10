Les Nuits Etranges Filature à Mulhouse les 29 et 30 octobre

Deux soirées pour jouer à se faire peur : rendez-vous à La Filature les 29 et 30 octobre pour la première édition des Nuits de l’Étrange !

Conjuguant des formes artistiques qui, chacune à leur manière, viennent bousculer vos sens et vous confronter aux figures de l’étrange, nous vous souhaitons la bienvenue dans des mondes inquiétants.

Au programme : deux films à (re)découvrir en version ciné-concert, dont L’Étrange Noël de monsieur Jack de Tim Burton et, dans tous les espaces de La Filature, du théâtre, de la danse, des performances et différentes propositions d’arts visuels.

Pour découvrir le programme complet cliquez ICI

VENDREDI 29 + SAMEDI 30 OCTOBRE :

Endormis sous le ciel

à 17h30 + 20h45 : monologue de Thomas Bouvet pour une expérience sensorielle et hypnotique plus d’infos

vendredi à 20h45 + samedi à 17h30 : le conte populaire délicatement revisité par Joël Pommerat plus d’infos

à 19h : le chef d’œuvre de Tim Burton avec musique live par l’Orchestre symphonique de Mulhouse plus d’infos

à 22h15 : projection du film mythique avec une nouvelle partition, interprétée en direct par les musiciens Frédéric Fleischer et Joachim Latarjet plus d’infos

à 23h30 : créé par François Chaignaud et Théo Mercier, parade amoureuse et duel entre un danseur et un motard dans le parking souterrain ! plus d’infos

du sam. 23 oct. au dim. 7 nov. : performance de Stéphane Gladyszewski pour 1 seul spectateur plus d’infos

MAIS AUSSI DES ARTS VISUELS :

Estelle Hanania, Christophe Brunnquell, Ossian Brown, Homer Sykes, Romuald Jandolo, Caty Olive & Nosfell : exposition Wizard en galerie jusqu’au 7 nov. (photographies, collages, vidéos…)

exposition en galerie jusqu’au 7 nov. (photographies, collages, vidéos…) Caty Olive installation Panorama 2 – Variant Z . du 18 oct. au 7 nov. (création inédite de notre artiste complice)

installation . du 18 oct. au 7 nov. (création inédite de notre artiste complice) Stanza installation The Nemesis Machine sur la mezzanine du 23 oct. au 5 nov. (recréation pour La Filature)

installation sur la mezzanine du 23 oct. au 5 nov. (recréation pour La Filature) Jonathan Naas création vidéo Fortunæ , en collaboration avec Mulhouse Art Contemporain, dans le hall du 18 oct. au 7 nov.

création vidéo , en collaboration avec Mulhouse Art Contemporain, dans le hall du 18 oct. au 7 nov. Kajetan Obarski animations vidéo dans le hall du 18 oct. au 7 nov.

dans le hall du 18 oct. au 7 nov. Cie Louxor Spectacle installation Colosses en itinérance dans les rues de Mulhouse du 8 au 31 oct.

