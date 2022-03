Marcel Loeffler en concert le 20 mars à Illkirch Graffenstaden

Les célébrités de la musique manouche sont le plus souvent des guitaristes (Django Reinhardt est celui par qui tout a commencé), assez fréquemment des violonistes mais rarement des accordéonistes.

Marcel Loeffler est toujours partant pour de nouvelles aventures musicales, comme pour le Printemps des bretelles qui chaque année lui donne carte blanche, en 2013, il monte un big band à la Quincy Jones avec le tromboniste et arrangeur strasbourgeois Pascal Beck, choisissant les meilleurs musiciens français pour reprendre standards et compos originales.

Si Marcel enregistre régulièrement, il aime surtout jouer en public car c’est là qu’il perçoit intimement ce que sa musique apporte ou non aux autres.

Marcel Loeffler, un styliste hors paire. Tout d’abord un son, un phrasé aérien et limpide conjuguant swing léger, élégance et lyrisme, un a propos constant dans ses ponctuations et ses contrechants et un sens aigu de l’improvisation.

Marcel a dépassé depuis longtemps le stade de la virtuosité. Ce qui l’intéresse c’est de jouer de manière réfléchie, plus élaborée, de construire quelque chose de cohérent, jouer sur les nuances, tenir la note ; pour lui la musique est avant tout émotionnelle.

Rendez vous le dimanche 20 mars 16h30 à l'Illiade d'Illkirch Graffenstaden dans le cadre du Printemps des Bretelles

Après toutes les belles aventures musicales que Marcel a proposées, cette rencontre entre jazz manouche et le Paris de la chanson promet d’être magique et surprenante. Avec :

Accordéon : Marcel Loeffler, Maryll Abbas et Lionel Suarez

: Marcel Loeffler, Maryll Abbas et Lionel Suarez Violon : Julien Pidancier

: Julien Pidancier Guitare : Cédric Loeffler

: Cédric Loeffler Contrebasse : Franck Bedez

: Franck Bedez Saxophone : Franck Wolf

: Franck Wolf Chant : Sandra Djoudi, Lisa Doby et Matskat

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour en savoir plus :