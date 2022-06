"Métastases, mais où?" Salle Sainte Odile de Vieux-Thann le samedi 11 juin

Après les maisons closes, les meurtres en série et les énigmes temporelles, l’ACAP & DP s’attaque avec humour à un nouveau phénomène de société : l'univers impitoyable de la santé !

"Métastases mais où ?" Une comédie médicale avec des gros maux !

Nous sommes en 74 après la Sainte Sécu. Toutes les structures hospitalières sont démunies face au déficit budgétaire et au manque de moyens ! Toutes ? Non. Une clinique peuplée d’irréductibles spécimens résiste encore et toujours à l’envahisseur !

Un traitement à chercher ? Un avis médical ? Une blessure, un bobo ? La Clinique « La Dérive des Incontinents » vous accueille dans un cadre chaleureux où soignants et patients enfilent… la blouse afin de contrer les assauts du Ministère.

Mais gare : Le contrôleur de l'IGAS (Inspection Générale des affaires Sanitaires) s'incruste dans l'établissement et se propage dans tous les services : Métastases mais où ?

Entre hypocrisie et ambition, amour et trahison, il sera difficile d’en sortir indemne ! Seul remède : une crise d'humour noir et une dose de délirium tremens. Une cure salutaire, surtout en ces temps troublés !

