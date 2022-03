Michael Derotus en concert vendredi 8 avril Espace Tival - Kingersheim

Michael DEROTUS, originaire de Mulhouse, est un auteur compositeur interprète originaire de Mulhouse. Sous une belle plume habilement maîtrisée, subtile et sensible, il se joue des mots et nous invite à des voyages au travers des histoires de vie et de personnages.

Entouré de ses musiciens (7 sur scène : guitariste, bassiste, pianiste, saxophoniste, violoniste, percussionniste et batteur ) l'auteur-compositeur-interprète à la signature vocale douce et reconnaissable et dont le style musical oscille entre pop-rock, blues et chanson française fera voyager le public mélomane avec ses chansons élégantes et poétiques, de ses nouvelles compositions raffinées aux titres très appréciés de ses précédents albums.

Embarquez dans son univers en réservant au plus vite vos places pour ce festival original !

