Michaël Dufour débarque avec sa terrible comédie « Faites l’amour avec un belge ! "

3Faites l’amour avec un Belge » est un spectacle qui s’adresse à tous les publics. Contrairement à ce que le titre pourrait laisser croire, rien de graveleux, rien de vulgaire dans le texte et le contenu. C'est au point d'eau d'Ostwald samedi 19 mars 20h00

Cette comédie se voit en famille, entre amis, entre collègues...et en couple. Cette pièce délirante est le spectacle incontournable pour se délier au mieux les zygomatiques. « Faites l’amour avec un Belge » a déjà été joué dans de nombreux théâtres, café-théâtre, casino et toujours à guichets fermés. Un succès indéniable… une comédie qui va réconcilier la famille.

Le Pitch

Une femme française et un homme belge forment un couple hors du commun. Elle aime le foot, la bière, le sexe et ne gifle pas le premier soir. Lui il aime le ménage, la tendresse et le shopping, mais ce n’est pas le pire, il fait aussi l’amour!

Spectacle incontournable qui renverse le stéréotype du couple et, en prime, croque à pleines dents les différences de culture entre la France et la Belgique.

Le Belge est à la mode... C’est certain

Après avoir servi de cible favorite aux milliers de blagues potaches des comiques de l’hexagone pendant des décennies, il semblerait qu’on assiste au retour en grâce de la Belgitude sous toutes ses formes.

Et oui, le Belge est drôle, le Belge ne se prend pas au sérieux, et c’est tant mieux. C’est sans doute cette formidable capacité à rire de lui-même qui a du remonter sa cote. Mais le Belge est aussi généreux et ne tient pas à tirer toute la couverture à lui.

C’est pourquoi, dans ce spectacle, il partage volontiers l’affiche avec une française. L’amour physique et l’amour tout court passionnent les foules. Alors imaginez ces deux thèmes réunis, et c’est le succès garanti. Personne n’avait osé dresser le portrait de cet amour mixte-là. Faites l’amour avec un Belge

