Nicoletta pour sa tournée en Alsace

Le meilleur de NICOLETTA, le meilleur de ses grandes Chansons et de ses interprétations les plus profondes, le meilleur du Gospel, du Negro Spiritual dans sa nouvelle tournée des Églises et des Cathédrales 2022.

L’immense RAY CHARLES, qui a repris avec le talent qu’on lui connaît l’un ses grands succès, disait d’elle : « Elle est la seule blanche qui a une voix de noire »!

Mieux que personne, NICOLETTA entraine son public au cœur d’un univers musical très personnel ou se marient subtilement ces plus belles chansons: Il est mort le soleil, Mamy blue, Un Homme, Liberté mon Amour... au rythme et à l’âme du vrai Gospel et du Negro Spiritual.

Elle choisit dans le répertoire noir américain des titres immortels parmi lesquels Oh happy day, Amazing Grace, Nobody knows, Joshua fit the battle of Jericho,.. Mais pas seulement! Pour la plus grande joie de son public, NICOLETTA revisite avec bonheur le répertoire de BREL ou de PIAF ou encore l’immense Summertime … Elle offre un final magnifique et puissant : l’Ave Maria de Gounod!

Un voyage musical envoutant pour cette grande voix de la chanson française qui a su imposer un style, son style en 50 années de scène. Une tournée de concerts magiques, pour tous, dont les chants résonnent avec les acoustiques et les splendeurs architecturales de ces lieux uniques que sont les Cathédrales et les Églises, que NICOLETTA connaît bien et affectionne particulièrement.

Les dates de la tournée de Nicoletta en Alsace :

LE 19 MAI 2022 - EGLISE NOTRE DAME - GUEBWILLER (68)

LE 20 MAI 2022 - EGLISE SAINT MARTIN - ERSTEIN (67)

LE 21 MAI 2022 - EGLISE SAINT PAUL DE STRASBOURG (67)

