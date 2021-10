"Nous entrerons dans la carrière" à la Filature le 14 octobre de Mulhouse

On ne sait pas tout de la Révolution française. On ne sait pas, par exemple, qu’à côté de ses grandes figures (Danton ou Robespierre), se tenait un député noir, Jean-Baptiste Belley, qui sut convaincre la Convention d’abolir l’esclavage en 1794.

Blandine Savetier plonge dans les fondations de notre République. Égalité, liberté, utopie, rapports sociaux, pacte républicain : ces thèmes traversent un spectacle qui bouscule les certitudes et éclaire par un jeu de contrechamps la société actuelle. S’inspirant du roman Le siècle des Lumières d’Alejo Carpentier et mêlant personnages historiques et de fiction, sept comédiens nous font vivre la Révolution française vue des Caraïbes, l’abolition de l’esclavage en 1794 et son rétablissement par Napoléon en 1802.

Nous entrerons dans la carrière

C’est aussi pour eux l’occasion de confronter leurs expériences de vie à l’utopie révolutionnaire et de poser la question : où en sommes-nous de nos désirs d’émancipation individuelle et collective ? Dans le dialogue vivant qui se noue entre fiction et réalité, passé et présent, se faufile la possibilité d’un monde réinventé.

Réalisé avec de jeunes acteurs et créateurs, pour la plupart juste sortis de l'école, la toile de fond en est l'abolition de l'esclavage par la Convention révolutionnaire en 1794 et son rétablissement 8 ans plus tard par Napoléon, évènement qui résonne singulièrement alors que la France célèbre le bicentenaire de la mort de Bonaparte.

Pour en savoir plus :