Nouveau Clip des Garçons Trottoirs qui se paye une bonne tranche de rigolade... Et nous aussi !

Qu’on l’aime ou pas, il ne laisse personne indifférent... Mais de quoi s'agit il ? Du nouveau clip des Garçons Trottoirs "La Moula"... Et on ne parle pas de fruits de mer !

Les Garçons Trottoirs est un groupe français originaire de Strasbourg fondé en août 2006. Formés à l’école de la musique de rue, ces « musiciens du bitume » partagent la volonté commune de n’utiliser que leurs voix et des instruments acoustiques, parfois sonorisés pour les concerts en salle. Leur musique festive oscille entre la chanson, la pop, le blues et le rock’n’roll, sur des textes en français aux thématiques éclectiques.

Le Boys Band moderne.

Ici on joue avec les mots, on brise les frontières et on ne s'ennuie jamais. Quatre musiciens, on chante et on rappe tous en français dans des styles allant de la chanson au hip-hop en passant par le reggae ou encore le rock. Viens te marrer, attends-toi à tout et même un peu à n'importe quoi… Aujourd'hui les Garçons trottoirs ce sont Maxime Domball, Jean-René Mourot, Gaël Muller et Marc-Antoine Schmitt

Et leur dernière production s'intitule "La Moula"...

Traduction :

La moula est un terme d’argot qui peut signifier “argent” et… bien d’autres choses. Le rap français n’a plus que ce mot à la bouche, pourtant, la “moula” ne date pas d’hier.

On trouverait les sources de la Moula dans les années 30 aux Etats-Unis. Ce mot pourrait venir d’un terme irlandais, ou bien de l’espagnol "Mula" qui signifie mule. Or la mule était une monnaie d’échange ! Et c’est ça que moula veut dire à la base : l’argent, la thune, le biff, le cash, le caramel.

