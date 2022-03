OPERATION ICEBERG au Noumatrouff à Mulhouse

Née d’une rencontre entre les Eurockéennes de Belfort (FR) et la Fondation CMA (CH), en partenariat avec 13 acteurs culturels franco-suisses (6 clubs français et 7 clubs suisses), l’Opération ICEBERG a pour vocation d’expérimenter de nouvelles pratiques d’accompagnement artistique et de mise en perspective de parcours professionnels destinés à des jeunes artistes.

Cette année, 11 groupes émergents pourront élargir leur vision du secteur musical, partager et échanger avec des artistes confirmés et des professionnels de la musique, de la communication et des nouvelles technologies.

13 acteurs culturels franco-suisses développent un projet expérimental d’accompagnement de 11 groupes émergents qui bénéficient de résidences (Immersions), de formations (Arrimages), de concerts (Grands bains), de tables rondes (Bivouac) et du Summer Camp grâce à des moments de rencontres privilégiés avec des coordinateurs techniques, des intervenants artistiques, des communicants nouvelles technologies.

Pour en savoir plus :