Ouverture de saison à l'Espace Django à Strasbourg

Cette association a pris les rênes de l'espace Django Reinhardt début 2016, en lui insufflant un nouvel élan accompagné d'une nouvelle identité graphique. Ce lieu se veut un espace au format élargi, à la fois outil de diffusion, de création et de structuration, défendant le développement de la scène locale. Tout au long de la saison, on peut assister à de nombreux concerts de musiques actuelles, des expositions, des conférences, des résidences.

L'Espace Culturel dispose également d'une pépinière musicale, dont le but est de valoriser le potentiel de talents en devenir.

Il se compose de la médiathèque Neuhof, d'une école de musique et une toute nouvelle salle de spectacle.

Nouvelle Saison à l'Espace Django

On parle de la nouvelle saison en compagnie de Benoit Van Kote, Co directeur en charge de la programmation.

On l’attend depuis longtemps : l’ouverture de saison ! Avec ce « presque programme » on espère la vivre enfin… Voici donc le point de départ d’une nouvelle aventure avec le public. Un gros programme avec des déambulations et dans l’après-midi, du spectacle hors salle et sur scène. Cette année ce seront les inégalables Fokn Bois, princes de l’afrobeat LoL, et leur afro-pop-rap qui feront revivre la scène, avant le show exceptionnel du grand Cyril Atef et son projet Papatef !

Tous les ingrédients sont réunis pour un moment festif inoubliable. Régalez-vous !

Pour en savoir plus :