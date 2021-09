Ouverture de saison à l'Opéra National Du Rhin à Strasbourg

L’Opéra national du Rhin doit son caractère exemplaire à l'apport spécifique des trois villes qui le composent : Strasbourg, Mulhouse et Colmar.

Syndicat intercommunal, l'Opéra du Rhin voit sa gestion assurée conjointement par les trois villes, qui ont chacune leur propre activité créatrice : l'Opéra à Strasbourg, le Ballet de l'Opéra national du Rhin, centre chorégraphique national depuis 1985, à Mulhouse, et l’Opéra Studio, cellule de formation pour jeunes chanteurs, à Colmar.

La salle de Strasbourg, à configuration à l'italienne dispose de 1142 places.

Après plus de trente années d'existence, l'expérience alsacienne est devenue un modèle. Tout en demeurant farouchement attaché à ses racines régionales et européennes, l'Opéra national du Rhin s'est imposé comme une institution incontournable de la vie lyrique française et internationale, récompensée en novembre 1997 par l’obtention du label «Opéra national». Il est dirigé depuis janvier 2020 par Alain Perroux qui succède à Eva Kleinitz.

Et c'est lui qui nous présente l'opéra qui ouvre cette saison : "La Reine des Neiges" Opéra en trois actes. Livret de Hans Abrahamsen et Henrik Engelbrecht d’après le conte de Hans Christian Andersen, traduction en anglais d’Amanda Holden. Créé le 13 octobre 2019 à l’Opéra royal du Danemark. Création française.

"La Reine des Neiges"

Représentations les 15, 17, 19 et 21 septembre à Strasbourg, et les 1er et 3 octobre à Mulhouse (Filature)

Pour en savoir plus :