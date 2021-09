Ouverture de saison à la MAC de Bischwiller

La M.A.C Robert Lieb (Maison des Associations et de la Culture) est une structure fonctionnelle et accueillante dans un environnement de verdure à Bischwiller.

La salle est modulable de 238 à 900 places afin d'accueillir dans de bonnes conditions des manifestations culturelles, associatives ou d’entreprises. La M.A.C propose une saison de spectacles (théâtre, concert, humour, jeune public, ...) et du cinéma (au Centre culturel Claude Vigée). Voir les séances de cinéma à Bichwiller.

La MAC - Relais culturel de Bischwiller vous présente sa nouvelle saison culturelle 2021-2022.

Cette présentation sera directement suivie du spectacle humoristique de "Klonk et Lelonk", de la compagnies Les Arts Pitres.

La MAC de Bischwiller

Klonk et Lelonk viennent de nulle part et ils y restent !

Rigoureusement absurde, Klonk et Lelonk forment un duo et franchement ils ne sont pas trop de deux. Klonk et Lelonk, ce sont deux gars qui attendent, deux personnages en quête de hauteur. Deux identiques dissemblables indissociables incompatibles inséparables deux même costumes taillés à leur démesure Klonk et Lelonk sont rigoureusement absurdes solidairement solitaires Klonk et Lelonk est un spectacle résolument drôle et poétique qui présente deux personnages globalement inadaptés qui pourtant s’adaptent à tout, à leur façon.

Ouverture des portes 45 min. avant le début de la soirée. Placement libre

Entrée gratuite sous réservation par téléphone au 03 88 53 75 00 ou par mail à l'adresse billetterie@mac-bischwiller.fr

Pour en savoir plus :