Ouverture de Saison avec Sébastien Bizotto et la venue du Capitaine Sprütz au RiveRhin de Village-Neuf

Sebastien Bizzotto et ses drôles de dames vous invitent à une soirée de présentation avec encore plus de folie, et le capitaine Sprütz vient vous dire adieu !

OUVERTURE DE SAISON - Soirée de présentation

Sébastien Bizzotto vient de passer presque une année à dormir dans une grotte, en écoutant pousser ses cheveux et en attendant que le monde du spectacle revienne à la vie. Il s'est réveillé en pleine forme et compte bien le crier à tout l'univers. Cette année, il vous propose une soirée d'ouverture de saison avec encore plus de folie, encore plus de paillettes, encore plus d'artistes, de chansons et de rires.

Pour cette présentation, il ne sera pas seul mais très bien accompagné par trois artistes de choix, chanteuses, comédiennes, danseuses, cascadeuses et précieuses : Margaux Lagleize, Lauranne Sz et Champagne Mademoiselle !

Sébastien Bizzotto, Margaux Lagleize, Lauranne Sz et Champagne Mademoiselle

Une soirée pleine de charme, de chic et de choc. Un moment unique spécialement pour le RiveRhin... La vie reprend et elle se doit d'être belle !

Capitaine Sprutz - Un héros s'arrête

Le Capitaine Sprütz annonce qu’il s’arrête !

De et avec Jean-Luc Falbriard. Mise en scène Christine Denis. Compagnie Le Kafteur

Oui, il s’arrête car il en est convaincu maintenant : le vrai héros est celui qui sait s’arrêter. Soyez donc les premiers à découvrir le pourquoi du comment ! Sans langue de bois et quitte à déranger, le Capitaine sort de sa réserve pour défendre ses idées.

Capitaine Sprütz

C’est aussi l’occasion de fêter plus de 30 ans de carrière. Oui 30 ans que le Capitaine voyage dans l’infiniment grand de l’espace pour partager avec vous, comme à chacun de ses retours sur terre, sa vision cosmique des petits et grands travers de l’être humain. 30 ans à tenir la première place au classement des sex-symbols intergalactiques, et ça, ce n’est pas rien.

Ne manquez surtout pas ce tout nouveau rendez-vous avec le plus drôle des héros de l’espace.

