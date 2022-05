Passions Héritage Motorcycles Festival le dimanche 22 mai

On vous attend nombreux pour le "The Distinguished Gentleman's Ride" de Strasbourg et le "Passions Héritage Motorcycles Festival" un événement unique dans le Grand Est le 22 mai 2022 !

Le Distinguished Gentleman's Ride réunit des motards du monde entier, avec leurs motos de style classique et vintage, pour collecter des dons pour la recherche sur le cancer de la prostate et sensibiliser le public à la santé mentale des hommes.

Depuis sa création, The Distinguished Gentlemen's Ride s'est étendu à de plus en plus de pays, de villes et de localités chaque année. En 2019 le DGR Strasbourg a rassemblé plus de 160 participants pour sa première édition.

Plus de 130 000 Ladies & Gentlemen distingués ont pris leurs motos classiques et vintage et ont roulé par solidarité dans plus de 1000 sites à travers le monde. En plus de soutenir la recherche le Distinguished Gentleman’s Ride est l’occasion de lutter contre les stéréotypes trop souvent négatifs qu’a le grand public envers les motards.

En 2021 malgré la crise sanitaire plus de 65 000 Ladies & Gentlemen en tenues élégantes ont roulé au guidon de machines « distinguées » pour soutenir ce Charity

Strasbourg Passions et Élégance :

Strasbourg Passions & Élégance est une association à but non lucratif qui œuvre pour la mise en valeur du riche patrimoine alsacien. Nous souhaitons ainsi mettre en avant l'excellence à travers le temps, connecter l'avant-gardisme, l'élégance de l'époque et la technologie, l'esthétisme actuel en pensant à demain avec un focus sur l'engagement responsable.

Le programme du « Passions Héritage Motorcycles Festival » l’après-midi au Château d’Angleterre à Bischheim

Événement populaire et élégant : pour 300 à 900 visiteurs et membres, fédérer les associations de motos dans le cadre idyllique du Château d’Angleterre à Bischheim (ARSEA) avec mesures sanitaires Covid19.

Restauration locale et raisonnée : Ingrédients de qualité, restauration en circuit court avec des artisans locaux. Boissons : bière artisanale de qualité, vin bio ou raisonné avec viticulteur alsacien ou caviste, boissons sans alcool et eaux de source. Food trucks & stands SPE : tartes flambées, knacks, saucisses & viandes grillées, burgers, salades et sucré, etc…

Animations : • Concerts • DJs • Transmission de films vintage / photos (grand écran) • Exposition de véhicules d’exception (voitures et motos) • Photo Call (moto & équipage) • Photographes et Vidéastes drones • Pin-ups (animations, jeux et photo shoot) • Expositions avec des artisans locaux (concessionnaires moto, outillage mécanique, réparateurs indépendants moto, selliers, peintres, accessoires moto, bijoux, vêtements et accessoires, artisanats divers…) • Exposition d’artistes (photographie, illustration, peinture, sculpture…) • Brocante rétro (antiquités relatives au monde mécanique) • Tatoueurs & Barbiers • Prix des Gentlemen (catégories par année, par style, par équipage…) • Tombola (avec lots à gagner) • Goodies stand SPE (stickers, t-shirts, pins, bandanas...)

Et bien d'autres choses à découvrir dimanche 22 mai à Bischheim...

