"Pointless", le nouveau clip rock passionné des Strasbourgeois de CAESARIA

Le groupe Strasbourgeois sort son nouveau clip, « Pointless » tourné entre Paris et la Laiterie de Strasbourg !

«Pointless» annonce leur premier album à venir, et nous sert d’avant-goût avant la sortie de ce dernier, prévue pour l’année prochaine.

Tourné en partie à la Laiterie, et dans les rues de Paris la nuit, « Pointless » nous parle de la recherche de sens dans la vie. Pointless parle de ces moments de doute, où tout est remis en question, quand il faut faire des choix ou qu’il est déjà trop tard pour les faire ou revenir en arrière… C’est Pointless, ça ne sert à rien !

Caesaria y mélange des riffs bruts de rock indé inspiré de ses aînés et puise dans l’énergie d’aujourd’hui des sonorités électro et cela fait du bien.

En fait c'est tout ce qu'on aime chez eux et on en parle avec The Chaumard, chanteur de Caesaria qu'il faut prononcer KAEZARIA ! Compris ?

