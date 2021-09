Portrait de Cholko, Rappeur cuisinier !

Il a développé très jeune ses sens artistiques en grandissant dans un milieu musical éclectique constant. Cette expérience lui donne cette dextérité à toujours aller plus loin et chercher à perfectionner tout ce qu'il entreprend au niveau musical.

Fort de ces atouts, ses compositions musicales partent d'une base de rap influencée par damso, Nekfeu, Népal et laylow, se structurant avec son « flow » personnel et la passion.

Plusieurs compositions ont déjà vu le jour.

Cholko

La première mise en avant s’appelle « noir ». Ce titre personnel est écrit de son expérience, en ligne sur toutes les plateformes internet le... et aujourd'hui accompagné de son clip créé par...

Avide d'imagination, Cholko a plein de projets dans la tête. Il travaille dur pour atteindre ses objectifs. C’est une personne très ouverte et sociable. Ses rencontres ont fini par lui donner envie de partager sa passion et son travail avec 3 artistes en totale complémentarité, ils ont créé le groupe « 404 ».

Plusieurs projets sont à venir que ce soit avec son groupe ou tout seul.(Single, Ep, Mixtape..)

Le nom "Cholko" est une idée de l'un de ses collègues, la première lettre est la même que celle de son prénom.

