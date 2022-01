Présentation du nouveau Clip d'Anastasia « Ton cœur à remonter »

(c) Alexandre Lacombe

Entre chanson et pop surréaliste, Anastasia colorie le ciel en buvant des sirops d’orages. Bienvenue sur la planète Anastasia où les mélodies peignent des décors sauvages et lumineux.

Nous sommes sur la planète Anastasia où les mélodies peignent des décors sauvages et lumineux. Nous sommes invités dans son monde onirique où son regard contemplatif rime avec modernité.

Sur scène, Anastasia est à la guitare électrique et au piano. Elle nous invite à une ambiance rêveuse Sur scène, Anastasia est à la guitare électrique et au piano. Elle nous invite à une ambiance rêveuse et décontractée tantôt urbaine, tantôt céleste.

Fin 2015, Anastasia présente son second album, « Aqua Toffana » (#14 Records). Ce nouvel opus aspire une chanson soul aux grooves organiques, des chœurs, des cordes et de rhodes flous. Chaque titre apporte sa pierre à l’édifice grâce à sa couleur, son humeur et ses collaborateurs, Batlik, Alexis HK, Lautrec, Faudile de France…

Depuis, Anastasia parcourt les routes, donne de nombreux concerts et fait une pause pour le plus beau des projets : devenir maman. Elle prépare actuellement son 3ème album, annoncé pour octobre 2022, collaborant notamment avec Renaud Létang au studio Ferber – Paris ou encore Remi Getliff au White Bat Recorders.

Mina Minus dans le clip d'Anastasia

A propos de "Ton cœur à remonter" :

Une guitare sautillante, une basse qui bascule, une mélodie calfatrice. Ce titre est un répare tout, une musique qui console. Comme un secret qui se danse en faisant glisser les pieds sur le sol sans jamais les décoller. Ton cœur à remonter c’est de la popésie, sucré au sega.

