Présentation du nouveau titre de Bandit Minuit "la nuit je ride"

Fils d’une chanteuse lyrique, Albert Jung Masquida est baigné dans la musique depuis ses premières heures, lui qui tentait ensuite d’imiter les vocalises de l’opéra depuis sa chambre d’enfant.

A 25 ans, c’est finalement vers une pop synthétique tout texte en avant et rappelant parfois Tim Dup que le Strasbourgeois se dirige, autant de journaux intimes où il fait se rencontrer Damso et Bashung. Beau grand écart !

Chez Banditminuit, l’écriture est un couteau. Planté droit dans le cœur. À la fois rebelle, discret et romantique, il raconte sur son EP Minuit une déception amoureuse et ces quelques recoins de nuit arrosés de mélancolie. Un décor minimaliste fait de pop, de synthétique, de rap et de bossa nova, d’une boîte à rythmes, d’une guitare ou d’un piano pour porter un phrasé net et précis qui rebondit aussi vite qu’il s’étale.

"La Nuit Je Ride" nouveau titre de son EP "Minuit" :

Une chanson pop acoustique aux sonorités qui nous rappellent les classiques de la chanson Française, hommage aux déclins des relations amoureuses. L’approche vocale masculine empreinte d’une grande sensibilité évoque encore une fois la rupture que chacun de nous est susceptible de vivre un jour ou l’autre. « La nuit je ride » ne saurait vous mentir et nous rappelle le sentiment d’être livré a nous même, abandonné sur une route sans repères, où seule la lumière des phares mélodiques nous aide à retrouver notre chemin.

Sobriété et sincérité. Avec Banditminuit, désormais, on le sait : les garçons ne se cachent plus pour pleurer.

