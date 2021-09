Programme d'octobre aux Tanzmatten à Sélestat

L'espace des Tanzmatten ("Les prés où l'on danse" en allemand) a ouvert ses portes à la fin de l'année 2000, se déclinant en trois espaces distincts : la salle festive, la galerie et la salle de spectacles.

Les Tanzmatten accueillent une programmation très variée : théâtre, nouveau cirque, musique, chanson, jeune public, danse... On parle des rendez vous en octobre avec son directeur Jean Paul Humbert.

Expo vente européenne de minéraux espace bien-être - Du Samedi 2 au Dimanche 3 octobre

3ème édition de l'expo vente de minéraux, avec des pierres du monde entier. Pour amateurs, collectionneurs et professionnels.

Jumelé avec la 3e édition du salon bien-être, vous découvrirez toutes les thérapies alternatives, soins énergétiques et naturels, cosmétique, reflexologie, hypnose, aromathéraphie, voyance, artisanat, créations bijoux, artisanat. Conférences gratuites dans le salon, tout le week-end.

L'école des femmes - Jeudi 7 Octobre

L’École des femmes est la sixième oeuvre du dramaturge français qu’Anthony Magnier met en scène. Fidèle des Tanzmatten, il s’attèle comme à son habitude à explorer la modernité des textes classiques avec une approche déroutante et contemporaine. La scénographie imaginée par le metteur en scène est, peut-être encore plus que d’habitude, épurée, graphique et onirique.

Nach - Mardi 12 octobre

Anna Chedid, connue sous le pseudonyme Nach, est une auteure-compositrice-interprète française. Sœur de M et fille de Louis Chedid, elle forge son identité musicale entre le chant lyrique et le jazz, la pop et le rock.

En 2015, elle sort son premier album solo NACH qui remporte le Prix Sacem Raoul Breton ainsi que la distinction Femmes en Or de Musique.

Elle nous livre ses nouvelles chansons dans une formation épurée, en piano solo. Sorti en mai 2019, son album L’Aventure est celui de l’émancipation : dix chansons d’ombres et de lumières qui peu à peu dévoilent une conscience et un destin. Sa musique est gage de fraîcheur et l’énergie qu’elle dégage est sublimée par la douceur de ses mots et par une atmosphère unique, composée de jeux de lumières et de projections d'images.

