"RÉMI" de Jonathan Capdevielle - "LE BRUIT DES LOUPS" d'Etienne Saglio au Maillon à Strasbourg

Du 31 mai au 03 juin "Rémi" D’après le roman "Sans famille" d’Hector Malot

Enfant abandonné, Rémi est vendu à un saltimbanque et sa drôle de troupe. Ainsi commencent son voyage initiatique et son apprentissage.

Après de nombreuses adaptations au cinéma, c’est maintenant le tour du théâtre, pour la toute première fois. Le spectacle de Jonathan Capdevielle y fait la part belle à l’art de la musique et à la présence au plateau de personnages masqués et costumés aux allures de poupées étranges. Après un premier épisode porté à la scène, un deuxième prolongera le voyage sous la forme d’une fiction audio que le public pourra emporter avec lui. Les aventures de Rémi auront ainsi une suite dans l’intimité de chacun et chacune.

Visite tactile du décor de Rémi - © Marc Domage

Du 09 juin au 12 juin "Le Bruit des Loups" d'Étienne Saglio

Quelle place accordons-nous à la nature dans un monde de plus en plus aseptisé ? À travers quelles images, quels contes et quelles fantasmagories enchante-t-elle encore notre imagination ?

Étienne Saglio, une des figures emblématiques de la magie nouvelle, nous entraîne dans le voyage féérique d’un homme au cœur d’une immense et envoûtante forêt. Soudain, nous plongeons avec lui dans ce monde oscillant entre le réel et le fantastique, qui fait tanguer nos repères…

Le Bruit des Loups - © Prisma Laval

