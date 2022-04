Réouverture du Parc de Wesserling

Le Parc de Wesserling – Ecomusée Textile est un lieu culturel et touristique alsacien. Il est situé dans la vallée de la Thur, à Wesserling, en plein coeur du Parc Naturel régional des Ballons des Vosges.

Historiquement ancré dans la vallée, il est le témoin de la fabuleuse épopée textile au 19ème siècle. En effet, il abritait une “Manufacture Royale” spécialisée dans le textile utilisant la technique d’impression à la planche : l’Indiennage.

Une manufacture royale était un établissement industriel fondé par privilège royal et jouissant d'un monopole. L’industrie fournissait ainsi la cour en indiennes. Seules deux manufactures textiles en France ont pu bénéficier de cette appellation.

Parc de Wesserling - (c) Parc de Wesserling

Ce qui fait aujourd’hui l’identité du Parc de Wesserling, ce sont ses Jardins, son patrimoine industriel riche et son Musée Textile. Une quinzaine d’événements viennent animer le Parc durant l’année. Entreprises, créateurs, commerçants et artistes se joignent à ce grand site pour créer une zone d’activités de grande ampleur. Le Parc de Wesserling est une véritable cité usine où les bâtiments réhabilités et ceux encore en friche permettent de partir à la rencontre de l’une des plus grande histoire textile d’Alsace.

En été, les jardins accueillent l'étonnant Festival des jardins métissés, avec des œuvres contemporaines d'artistes paysagistes déclinant une thématique donnée (Voyage au centre de la Terre, Peter Pan, Alice au pays des merveilles, le Japon en sont quelques exemples).

Pour en savoir plus :