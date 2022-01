Rire à pleines dents. Six siècles de satire graphique au Musée Tomi Ungerer à Strasbourg

Rire à pleines dents. Six siècles de satire graphique

Ce thème n’a jamais été présenté en France. Cette exposition comble cette lacune en montrant des dessins originaux et des estampes provenant de diverses institutions publiques françaises et étrangères.

L’impertinence est une caractéristique fondamentale de la satire graphique. Celle-ci s’est exprimée au cours des siècles dans l’image imprimée par une grande diversité de sujets de société et de politique.

Aux pamphlets de l’époque de la Réforme ont succédé les caricatures révolutionnaires et antinapoléoniennes, suivies de toutes celles qui ont émaillé les petits et les grands événements du XIXe et du XXe siècle jusqu’à nos jours.

Des motifs iconographiques récurrents marquent la satire graphique, comme entre autres, la déformation du corps humain et la lutte des sexes.

Grâce à 120 œuvres et documents, l’exposition montre six siècles d’illustration satirique, en se basant sur les grands thèmes qui ont conduit ce registre des arts graphiques depuis les débuts de l’imprimerie à nos jours.

Rire à pleines dents. Six siècles de satire graphique - © Musée Tomi Ungerer – Centre international d’illustration

