"Ruby, ivre et laisser mourir" La Comédie Musicale à la Grange Burklé à Masevaux, jusqu'au 19 septembre

"Ruby, Ivre et laisser mourir", une comédie musicale burlesque, sur fond d'enquête policière déjantée et meurtres grotesques

L'histoire se déroule quelque part en France, en 1975. Ruby Romanov, détective privée, accompagnée du servile Daniel Duchemin, viennent assister à la première de la troupe de théâtre locale, un spectacle musical sur le thème de Roméo et Juliette, revisité en Romea et Tuglio, version science-fiction de l'espace. Un événement inattendu viendra perturber le bon déroulement de la soirée.

"Ruby - Ivre et laisser mourir" est une comédie musicale burlesque, une oeuvre théâtrale qui mélange rire et chant dans un mélange jouissif et inattendu.

Par "burlesque", on entend le sens moderne du terme, c'est-à-dire un comique extravagant et ridicule, reposant sur le décalage entre le sérieux du sujet (L'enquêtrice doit élucider un meurtre, tout de même !) et l'absurdité des personnages et des situations.

Ruby, Ivre et laisser mourir

Avec cette double identité, Ruby est au croisement de plusieurs héritages. Tout d'abord, c'est une comédie musicale, s'inspirant notamment des spectacles de Broadway et les créations modernes qui s'épanouissent en France depuis des décennies (Chicago, Grease, Mozart l'Opéra-Rock...). Avec le burlesque, ils souhaitent rendre ses lettres de noblesse à un humour décalé et populaire, voué à surprendre et à divertir. En chanson, cela donne des pépites comme le Rocky Horror Picture Show (joué toutes les semaines depuis 1978 au Studio Galande). Enfin, ce spectacle rend hommage au polar et aux enquêtes policières qui peuplent nos romans, nos séries et nos films avec un succès qui ne se dément pas.

Ce que fait Ruby, c'est prendre tous les ingrédients de ces succès pour les transposer dans un spectacle rocambolesque et original.

une création moderne

Au-delà de ses personnages déjantés et de son suspense (insoutenable), ce spectacle se démarque par la qualité de sa bande originale et de ses chansons, inspirées par la musique des années 1970.

Dans le tourbillon d'une intrigue ébouriffante, Ruby - Ivre et laisser mourir dévoilera des mélodies énergiques (...), de la soul rythmée (...) et des thèmes mémorables (...).Le public a déjà pu entendre et saluer ces musiques entraînantes avec la diffusion de clips vidéos funs et colorés.

Ils ont porté un soin tout particulier à créer un univers surprenant et drôle qui ravira le public, avec un souci d'une mise en scène immersive et spectaculaire, qui joue avec les codes et les détourne. Leur démarche est innovante, fondée sur une démarche locale et volontaire, ce qui rend ce projet accessible et leur production souple et réactive. Avec tous ces ingrédients, Ruby pourrait bien avoir trouvé la recette du succès.

