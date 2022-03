Sacha Guitry par le théâtre Lumière mercredi 6 Avril au Brant à Strasbourg

Dîner-spectacle, avec le spectacle de théâtre d’humour «Les Femmes et l’Amour» d’après l’œuvre de Sacha Guitry, avec le comédien Christophe Feltz le mercredi 06 avril 2022 à 19h au Café Brant à Strasbourg

« Les Femmes et l’Amour » est un spectacle de théâtre d’humour autour des textes de l'auteur français, Sacha Guitry. Immersion dans l’œuvre complète de cette « légende » de la littérature du XXe siècle, acteur, auteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste né en 1885 à Saint-Pétersbourg en Russie et mort en 1957 à Paris.

Son humour est acide, tendre et perspicace. Même s’il frôle parfois un certain cynisme avec sa « cible » favorite, les femmes, il se rachète bien vite avec la passion absolue qu’il a pour elles. Sacha Guitry navigue entre sarcasmes grinçants et boutades plus légères, le tout teinté de sourire, d’humour et de finesse.

"Je suis contre les femmes, tout contre. » « Le mariage est une comédie et je n’ai pas le génie de Molière. » « Il faut aimer l’amour, parce-que, aimer l’amour c’est aimer la vie. » Sacha Guitry

