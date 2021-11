Semaine du Cirque du 22 au 28 novembre - La Cométe - Hésingue

Les mercredi 24 et samedi 27 novembre c'est à votre tour, familles, de profiter de ces ateliers (réservés aux enfants de 6 ans à 12 ans !).

Au programme, découverte et apprentissage de :

Cirque aérien (tissu, trapèze, cerceau)

Jonglerie (foulards, balles, anneaux…)

Équilibre (boule, fil…)

Acrobaties (sol, mini-trampoline, portés…)

Diabolos

Expression corporelle, clownerie…

Et une programmation autour du cirque avec :

- Oh Oh - De & avec : Camilla Pessi & Simone Fassari - le 22 novembre

Nous retrouvons Simone Fassari et Camilla Pessi, virtuoses clownesques toujours aussi touchants, dans leurs aventures faussement maladroites et leurs acrobaties incroyables !

Ils interprètent deux personnages que nous connaissons déjà, à la fois forts et incertains, qui s’expriment, se découvrent, se transforment sous nos yeux. Un spectacle sans paroles où se mêlent acrobatie, mime et musique.

Oh Oh - © Djamila Agustoni

Avec la Compagnia Baccalà, tout se fait avec une telle douceur et légèreté que ça en paraît facile : mais détrompez-vous, ils méritent amplement leurs nombreux prix !

- Les madeleines de Poulpe - 24 et 25 novembre

La particularité du spectacle ? Les 5 circassiens-comédiens-musiciens-chanteurs vont le passer presque entièrement… avec des skis aux pieds. Que voulez-vous ce sont de vrais Savoyards !

Les Madeleines de Poulpe - © A. Veldmann

Pas évident vous nous direz, et pourtant ils se débrouillent avec des skis sur scène comme personne : avec classe, humour et légèreté ! On assiste à des véritables moments de grâce, entrecoupés de passages de dérision et d’ironie. L’impossible devient possible avec leurs acrobaties bluffantes, leur bonne humeur communicative et leur énergie débordante, le tout saupoudré de chansons aux rythmes entrainants. Ajoutez des sangles aériennes, un mât chinois et des jeux d’équilibre clownesque et vous obtiendrez un spectacle tout en finesse, original et plein de talent

- My Land - Par la Recirquel Company Budapest - 28 novembre

Pionnière du cirque contemporain en Hongrie, la compagnie Recirquel de renommée internationale a présenté sa production My Land en août 2018 dans le cadre du plus grand festival artistique du monde, le Edinburgh Festival Fringe. Elle a été sélectionnée par les critiques comme meilleure production parmi des milliers.

My Land - © Tamás RÉTHEY-PRIKKEL

Cette création alliant cirque, danse classique et contemporaine avec l’art du mouvement et du théâtre, est l’épanouissement du « cirque danse », nouveau genre du spectacle vivant. Une œuvre visuellement éblouissante et riche acrobaties sans défauts.

Pour en savoir plus :