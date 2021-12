Soirée métal le 19 décembre à 20h15 dans le cadre des Rockeurs ont du cœur au Millenium à Haguenau

Les équipes du Relais culturel de Haguenau, du Festival SummerLied et du Centre de Ressources des Musiques Actuelles (CRMA) Bas-Rhin Nord unissent leurs réseaux, leurs artistes et leurs énergies pour lancer une nouvelle saison culturelle éclectique de concerts dans la salle du Millenium.

Découvrez chaque mois un univers musical singulier (rock, rap, chanson, reggae-ska, métal, électro) réunissant les groupes émergents du territoire et les artistes nationaux les plus confirmés de leur génération.

Soirée métal - Vendredi 10 décembre 2021 à 20h15 - Samedi 11 décembre 2021 à 20h15

Plateau Métal et esprit de Noël

Cette année, le concert final est de retour au Millénium de Haguenau les 10 et 11 décembre 2021. En tout, pas moins de 10 groupes se succèderont dans cette salle pour célébrer la scène des musiques extrêmes locale, avec en tête d’affiche les alsaciens Gamesdoglar qui écument les plateaux des deux côtés de la frontière depuis plus de 10 ans, avec leur nasty rock’n’roll et Deathcode Society, une référence française du black métal symphonique.

Des concerts pour l’enfance défavorisée

Chaque année les concerts de l’opération permettent de récolter des centaines de jouets et de livres. Ces derniers seront ensuite reversés à diverses associations et permettront ainsi d’égayer le Noël des enfants les plus défavorisés. Pendant le mois de décembre, il sera également possible de venir déposer livres et jouets aux Bains Rock de Haguenau (6 place Robert Schuman).

Infos pratiques

Tarifs : Entrée gratuite (un jouet = une entrée) : Avec pour devise « un jouet = une entrée », l’opération organisée par les associations membres et partenaires de l’association « Le Réseau Jack » permet de collecter des jouets pour les enfants défavorisés

GAMESDOGLAR + Blew Waffle, Lowtone, Tchairmo Vendredi 10 décembre 2021 à 20h15

DEATHCODE SOCIETY + Cold Rain, Gravel Grower, Warkunt, WillxSmic Samedi 11 décembre 2021 à 20h15

Pour en savoir plus :