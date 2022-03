Soirée Stand Up sur le bateau Batorama le mercredi 9 mars

Stand-up et création théâtrale, pour la première quinzaine de mars, Batorama propose deux soirées entre rire et émotion

Du rire, du rire, et encore du rire, sur l’eau, le temps d’une croisière.

Le concept ? Trois comédiens se passent le micro pour enchainer les vannes, plus drôles les unes que les autres, le temps d’une croisière sur l’Ill. Le petit plus ? Découvrez pendant la croisière stand up, des points de vue imprenables sur la ville, depuis l’eau

Durant cette Croisière Stand-up, les habitués retrouveront leurs humoristes favoris, généreux en anecdotes vécues et histoires loufoques, imbattables en réparties et rebondissements tordants. Une balade “pour se changer les idées… avec un public en folie…”

Pour cette nouvelle édition de la Croisière Stand-up avec Batorama, les humoristes ont choisi d’être à trois : aux côtés de Margaux Lagleize et Najim Ziani, se tiendra leur complice de jeu Benoît Luron.

Rendez-vous le mercredi 9 mars 2022 !

Deux séances sont programmées : - 19h00 à 20h00 - 20h30 à 21h30

Pour en savoir plus :