Sortie de l'Album "Respire" de Marikala au RiveRhin de Village-Neuf les 25 et 26 septembre prochain

Un spectacle musical pour les 6 à 96 ans, un album de chansons, accompagné de son livre illustré. Un projet pédagogique qui parlera autant aux petits qu’aux grands enfants que nous sommes. Le projet touche aux problématiques actuelles : l’environnement, la nature, l’ouverture des consciences, le recyclage, la surconsommation, l’amour et le retour à l’essentiel.

Marikala aborde ces sujets avec douceur, humour, et légèreté, en restant fondamentalement positive. Un concert/album/livre pour toute la famille où les parents auront plaisir à y emmener leurs enfants, et les enfants y tireront leurs parents par la manche ! Une cible familiale, jeune public à partir de 6 ans. Ce GRAND PROJET (sortie septembre 2021) a pour vocation une tournée nationale dans les salles de spectacles, entreprises et lieux culturels, mais aussi dans les écoles via des ateliers de création de chansons.

Marikala "Respire" Le Livre

Rendez vous les Samedi 25 septembre 20h30 et dimanche 26 septembre 15h au RiveRhin de Village Neuf

Marikala en concert à l'occasion du lancement du cd, du livre (en présence de l’auteur + illustratrice), de la 1ère du spectacle, mais aussi du lancement du Rooibos créé au nom de l’album, avec présence des Jardins de Gaïa pour dégustation.

Pour en savoir plus :