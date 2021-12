The Sparkle Family en tournée en Alsace et dans le monde avec une première date à Sarre Union !

Un concert Gospel comme on n'en voit presque plus, une expérience musicale et humaine authentique.

Au programme : gospels, spirituals et negro spirituals revisités, compositions travaillées et un public transporté dans une dimension qui laisse libre court aux émotions positives.

The Sparkle Family est composée d'engagés aux personnalités artistiques diverses et uniques, qui vous feront vivre, à chaque fois, une expérience musicale et humaine authentique.

The Sparkle Family est un groupe composé de cinq artistes auteurs, compositeurs et interprètes, tous issus de la grande famille du Gospel. Djokla, Flore M, Myata, Selia et Schifen forment cette famille étincelante qui chante avec le cœur et ça bouge !

Chaque rencontre avec leur auditoire est un moment unique où l'on finit par chanter en communion, taper dans les mains et se lever pour célébrer ensemble (même pour les plus timides) ces instants où la joie et le bonheur sont les maîtres-mots.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les dates en Alsace :

Dimanche 12 décembre - Sarre Union

Vendredi 17 décembre - Illkirch Graffenstaden

Dimanche 19 décembre - Schirmeck

Pour en savoir plus :