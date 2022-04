Théâtre d’humour « Matière à Rire » d’après Raymond Devos le 4 mai au Brant à Strasbourg

Pour ce nouveau spectacle, la compagnie Théâtre Lumière s’est immergée dans l’œuvre de l’humoriste de génie Raymond Devos.

Formidable clown du verbe, jongleur de mots, funambule de la syntaxe, il nous emporte avec ses textes dans un océan de poésie, d’humour et de finesse, où les vagues de rires font place à une écume d’émotion et où le flux et le reflux nous font « marée » !

Ce magicien de l’écriture remet à l’honneur toute la beauté et la subtilité de la langue française, il la réinvente et la sublime !

Il se délecte d’univers étranges et surréalistes, où les ronds-points n’ont pas de sortie, les chiens parlent et se prennent pour des humains, les gens courent faire leurs courses au marché et où le quotidien débouche systématiquement sur des situations absurdes et délirantes, dans un esprit jubilatoire et fantaisiste !

Raymond Devos place au cœur de son chemin d’auteur son extraordinaire capacité d’émerveillement, qui fait de lui et des spectateurs, des enfants pour la Vie ! « Quand on dit qu’il n’y a plus d’enfants, des petits peut-être, mais des grands ! » Raymond Devos est vivant

