Théatre Lumiére présente « Gainsbourg Forever » mardi 22 février 20h Au Fossé des Treize à Strasbourg

La Soprano victorieuse aux Victoires de la Musique 2020 : Marie Perbost en tournée en Alsace

La soprano Marie Perbost a la « voix du bon Dieu » comme on dirait dans le sud ! Avec un vrai format d’opéra, une voix étendue, facile, et un timbre fruité et brillant. (Joël Heuillon - Olyrix)