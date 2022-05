Théâtre musical "Esprit Boris Vian" au Münsterhof à Strasbourg avec le théâtre Lumière

Depuis 30 ans, la Compagnie Théâtre Lumière fouille et interroge l’œuvre extraordinaire de l’un des très grands esprits artistiques et poétiques du XXe siècle, Boris Vian. Notre « Bison ravi », comme il aimait à se faire appeler (anagramme de Boris Vian) est un artiste original et unique (auteur, poète, traducteur, chanteur, musicien…) qui a entre autre fait découvrir en France ses amis « rois du jazz » Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis pour ne citer que les plus célèbres.

Lors de ce spectacle de théâtre musical que nous tournons avec bonheur depuis 10 ans dans toute la France, vous entendrez son texte culte « Je voudrais pas crever » mais aussi d’autres écrits, poèmes et textes de chansons tels que « Le déserteur », « L’évadé », « Dernière valse », « La java des bombes atomiques », « J’suis snob », « La complainte du progrès » ou encore « On n’est pas là pour se faire engueuler ».

