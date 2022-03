Théâtre Musical « Les Fleurs du Mal » de Charles Baudelaire vendredi 25 mars 20h Münsterhof - Strasbourg

Spectacle de théâtre musical « Les Fleurs du Mal » de Charles Baudelaire, avec Christophe Feltz (jeu) et Grégory Ott (piano) vendredi 25 mars au Théâtre du Münsterhof à Strasbourg.

Pour cette nouvelle création, la compagnie Théâtre Lumière vous propose une immersion théâtrale et un voyage musical au cœur des mythiques poèmes « Les Fleurs du Mal » écrits en 1857 et dédiés à son maître et ami Théophile Gautier. C’est avec ce recueil de légende que commença la grande aventure de la poésie moderne.

Dans le très beau théâtre "Amadeus" du Münsterhof avec le comédien Christophe Feltz et le talentueux pianiste Grégory Ott (compositions originales). Ce spectacle est le premier opus des "Poétiques du Münsterhof" saison 1.

Ils donneront à entendre l’univers mystérieux et envoûtant de Charles Baudelaire, avec ses souffrances, ses fulgurances et ses paradis artificiels.

Pour en savoir plus :

Le Facebook du Théâtre Lumière

Le Site Internet pour réserver vos places