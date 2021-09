Tutu avec les Chicos Mambo et soirée Humour à la Cométe à Hésingue

TUTU avec les Chicos Mambo

En 20 tableaux plein d’humour, ils revisitent les icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique ou acrobatique. C’est une véritable ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence, parce que oui c’est drôle, mais c’est aussi techniquement maîtrisé et efficace.

Ce spectacle pluridisciplinaire et loufoque enchaîne scènes humoristiques et poétiques qui marquent la cadence. Pour l’esthétique, le visuel est primordial : ça brille, ça tourne, c’est coloré, vivant et entraînant. S’ajoute à cette dynamique un jeu fantasque et imaginatif autour des costumes, des matières, des perruques qui ébouriffe. Tout est pensé dans ce décalage graphique et sonore pour surprendre. Les grands classiques sont accessibles à tous, sous un jour nouveau, avec perruques, costumes et dérision et surtout, beaucoup de talent !

Jeudi 23 septembre 20h30

Soirée sélection humour pour le Point-Virgule

Venez découvrir les humoristes de demain sur la scène de La Comète. Une soirée spéciale pour sélectionner les talents qui auront la chance de rencontrer la directrice, Antoinette Colin, de la mythique salle du Point Virgule. Le ou les gagnants du prix du public pourront faire une première partie de spectacle en 2022 sur la scène de La Comète !!!

Les gagnants du prix du jury auront l’occasion de participer à une Masterclass organisée par Antoinette Colin, avant la soirée du 3 décembre, « le Point Virgule fait sa tournée ».

Vendredi 24 septembre 20h30

