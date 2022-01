Un hiver magique à la Maison du Fromage à Gunsbach jusqu'au 28 février

La Maison du Fromage dans la Vallée de Munster, c'est un lieu pour aller à la rencontre d’un terroir, des femmes et des hommes qui l’ont façonné et du fromage qui en est l’emblème.

Jusqu'au 28 février profitez en famille ou entre amis d'un village d'hiver avec une patinoire en véritable glace, un chalet gourmand, des décorations de Noël et des animations pour petits et grands !

Côté restauration, vivez une expérience unique en profitant de nos espaces de restauration originaux (kota grill, télécabines restaurées, tonneaux à fondue…) pour déguster nos formules conviviales (raclettes, fondues, braserades…) ! (sur réservation)

Le restaurant vous prépare de beaux événements pour passer un superbe hiver à vos côtés !

Hiver Magique à la Maison du Fromage à Gunsbach

Concert chansons d'Hiver pop par le Café Musical

Dimanche 09 janvier, le groupe Café Musical accompagnera votre après-midi au rythme des hits et chansons d'hiver pop au restaurant ! Un répertoire spécialement travaillé par le groupe pour la saison hivernale et vous offrir une prestation magique à l'image du Village d'Hiver...

L'occasion de venir prendre le goûter et de partager une galette des rois dans une ambiance chaleureuse ! Et si vous trouvez la fève... ils offrent la part à tous les rois et les reines !

