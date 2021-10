"Un jour d'été" TAPS Laiterie - Strasbourg - Du 5 au 9 octobre 2021

Tiré de l'ouvrage "Le Courage de ma mère", rédigé par son fils George Tabori, ce texte intime et drôle exhume le tourment et la honte d’une grande tragédie humaine du 20ème siècle.

« Elle s’arrêta un instant pour prendre l’été sur son visage et poursuivit son chemin en passant devant l’épicier qui ne lui faisait plus de signes à travers la vitre, devant le coiffeur, et devant le magasin de tissus qui était condamné car son propriétaire avait été arrêté depuis peu. Lorsqu’elle traversa la pelouse du café Baross, elle était suivie par deux policiers. Qui lui étaient envoyés par le coiffeur. »

Budapest 1944, un beau jour d’été, Elsa est arrêtée par la police et emmenée de force à la gare avec quatre mille juifs en partance pour Auschwitz. Miracle, bénédiction, courage insensé ou heureux hasard, ce soir-là la jeune femme réussit à s’échapper du funeste cloaque…

Un jour d'été - ©TMTPHOTO

Julie Schertzer, chargée de la communication au TAPS nous évoque « ce voyage aux portes de l’enfer raconté par trois formidables comédiennes (que vous avez sûrement déjà vu dans nos salles) dont Emma Massaux qui signe aussi la mise en scène. Farfouillant dans des malles remplies d’objets du passé, elles dansent, chantent sur un air d’accordéon et rejouent l’histoire singulière d’une héroïne ordinaire. »

Mise en scène Emma Massaux - Avec Joséphine Hazard, Emma Massaux, Marie Paillat -Lumière : Hector Monteil-Bauer

