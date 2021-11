Un livre-disque pour célébrer les 10 ans de Dirty Deep

Dirty Deep "A Wheel in the Grave"

D’abord one-man Band pour son premier album Back to the Roots en 2012, puis en duo (Shotgun Wedding en 2014) avec le batteur Geoffroy Sourp, et enfin en trio avec le bassiste Adam Lanfrey (What’s Flowin’ In My Veins en 2016, Tillandsia en 2018). La forme de Dirty Deep a bien évolué au long de son existence.

Mais si le son s’est étoffé depuis le premier album où Victor régnait en seul maître à bord sur son blues roots, Dirty Deep n’a pas perdu son identité sonore en chemin. Un Heavy-Blues caractéristique, entre grunge énervé et éléments blues respectueux des traditions. En six ans de ce trio, Dirty Deep a enchaîné près de 400 concerts en France et partagé la scène avec des grands noms tels que Santana, Johnny Hallyday, les Rival Sons ou encore Jim Jones. Ils ont également écumé les salles européennes et remonté le Mississipi, de juke joints en clubs de rock.

En 2020, le trio se débranche pour Foreshots, album acoustique rendant hommage à leurs origines musicales, enregistré avec talent et dans les conditions d’époque par Rémi Gettliffe.

UN LIVRE PHOTO, UN ROAD-TRIP VIDÉO ET SIX COVERS EXCLUSIVES

Aujourd’hui et pour fêter ses dix années d’existence, Dirty Deep fait la rétrospective de sa carrière avec "A Wheel in the Grave". Animé d’un besoin viscéral de retour au contact humain et d’espace, Victor est reparti sur la route.

"A Wheel In the Grave" illustre le rapport fort du groupe à la route, indissociable d’une musique qu’ils ne comptent pas cesser de jouer dans cette vie. Les lieux visités reflètent une démarche qui correspond à la philosophie de Dirty Deep. Ce road trip est une manière pour eux de s’exporter en s’intéressant aux activités d’autres acteurs culturels et artisans.

À son retour, le groupe s’est retrouvé pour enregistrer six morceaux exclusifs. Covers de thèmes chers au groupe et à son identité, chacun est interprété avec un invité ayant joué un rôle prépondérant dans la carrière du groupe.

De quoi faire le bilan des dix années d’existence de Dirty Deep, en attendant de voir ce que les dix prochaines lui réserveront…

Concert à la Peniche Mécanique à Strasbourg vendredi 3 décembre 20h30

