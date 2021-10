Un mois de Gainsbourg ? Affirmatif... entre Strasbourg et Erstein

Gainsbourg confidentiel, Gainsbourg le sulfureux, le comédien, chanteur et réalisateur

À l’occasion des 30 ans de la disparition de Serge Gainsbourg, Radio Perfecto et la Ville d’Erstein, célèbrent l’inoubliable artiste dans un évènement – hommage. Des concerts, des expositions, des ateliers, des conférences se tiendront dans différents lieux culturels à Erstein et à Strasbourg.

« Gainsbourg ? Affirmatif ! » est le fruit d’un incroyable travail de collaboration débuté il y a sept mois entre l’instigatrice de cet évènement, la strasbourgeoise Michelle Ruffenach pour Radio Perfecto, le service culture de la Ville d’Erstein, et la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique (Sacem).

▶ EXPOSITION

jusqu'au 14 novembre de 14h à 18h sauf mardi et jours fériés, Etappenstall

Cette exposition s’ancre autour de la collection de Pierre Terrasson, photographe des étoiles de la scène rock française et internationale et témoin privilégié de Serge Gainsbourg au tournant des années 1980.

Les deux hommes devenus complices, le goût de la mise en scène de celui qui va endosser le costume de Gainsbarre transcende l’objectif du photographe.

Gainsbourg ? Affirmatif

GAINSBOURG FOR KIDS UN CONCERT - SPECTACLE WIZZ !

▶ Samedi 30 octobre à 20 h 30, Auditorium de la Maison de la Musique

Gainsbourg avait lui aussi sa part d’enfance, le goût des calembours, des aphorismes et des drôles de « Shebam, Pow, Blop, Wizz » comme dans les bulles de Comic Strip. En fouillant dans son répertoire monumental, les musiciens de Gainsbourg for Kids ont déniché de quoi donner aux bambins le goût d’un de nos plus grands auteurs de chansons.

Durée : 50 min – à partir de 6 ans - Billetterie au 03 90 29 07 05

Pour en savoir plus :