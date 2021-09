Un trio blues de légende à Django à Strasbourg ! Crossborder blues, le 3 octobre 2021

Quand trois des plus grands artistes de blues de la scène internationale actuelle s’unissent pour créer une série d’explorations originales et jubilatoires en s’appuyant sur l’univers acoustique, cela promet un résultat à couper le souffle !

À l’examen de son parcours atypique, on pourrait croire Harrison Kennedy désireux de brouiller les pistes. En commençant par sa nationalité canadienne, que cet Afro-Américain doit à des aïeuls enfuis des plantations sudistes où ils étaient esclaves.

Après des débuts remarqués au sein de l’écurie Motown, il a longtemps offert sa voix aux Chairmen of the Board, partageant les plus grandes scènes de la planète avec Stevie Wonder, George Harrison, ou encore Tom Jones.

On ne présente plus Jean-Jacques Milteau, maître harmonica considéré comme l’un des artistes français les plus ouverts au blues, dont les récents dialogue avec Eric Bibb autour du patrimoine du vieux songster Lead Belly ont fait l’unanimité.

Quant à Vincent Segal, titulaire d’un nombre impressionnant de Victoires de la Musique, il a entraîné son violoncelle sur tous les territoires : jazz, rap, rock et chanson, sans oublier la « musique de chambre » africaine que subliment ses duos avec Ballaké Sissoko.

Ensemble, ces trois créateurs ont choisi de se lancer dans une série d’explorations jubilatoires en s’appuyant sur l’univers du blues acoustique. Respectueux du passé sans jamais sombrer dans la nostalgie, soucieux de tradition tout en abordant des thèmes actuels, curieux des mariages sonores inédits dont leur rencontre est porteuse , ils possèdent cette formidable capacité d’invention et d’innovation que l’on nomme la création

Crossborder Blues en concert dimanche 3 octobre - Espace Django - Strasbourg 18h

