Vaiteani en concert à Obernai le vendredi 26 novembre 20h30

Luc et Vaiteani c’est l’hymen hybride de l’Alsace et de Tahiti.

Deux âmes-cœurs se sont unis et forment un seul et même prénom. Quand Vaiteani rencontre Luc et qu’elle chante pour lui, l’évidence s’impose, il reste suspendu à cette voix qui vient de loin, des racines de la soul américaine débarquée sur un velours d’orchidée, un chant puissant enrobé d’une chaleur bienveillante.

Lauréat du tremplin « 9 semaines et 1 jour », le duo séduit Laurent Voulzy, qui les remarque en 2011 sur la grande scène des Francofolies. Vaiteani mûrit et compose, elle à la guitare ou au piano, lui aux arrangements divers émaillés de percussions et sonorités africaines pour nous offrir un univers atypique empreint de douceur et de légèreté.

Sur scène, leur folk discrètement vahiné est à leur image : sincère et chaleureuse.

Extrait de presse

« De la folk façon tiki, sans les clichés de la vahiné ni les sons de coquillages […] des mélodies gorgées de soleil et des textes tourmentés. Une autre bande-son de Tahiti, pas une carte postale » – Milo Green • Guitarist Acoustic Unplugged

« Contrairement à une grande partie de la production folk ou world music qui a tendance à tourner à l’auto-parodie, nous avons ici affaire à des morceaux écrits avec beaucoup d’intelligence et de sensibilité, parfaitement mis en musique grâce à une production léchée et parfaitement dosée, prenant bien soin de ne jamais en faire trop » – Music In Belgium

Concert vendredi 26 novembre 20h30 à 13e sens - Scène & Ciné à Obernai

