VIOLETAZUL, sortie officielle de l’album “mi rayo de luna” avec un Triple concert à Colmar le 12 décembre

Violetazul est une invitation à découvrir des poèmes et des musiques d'Amérique Latine.

Son répertoire est composé de thèmes traditionnels du folklore de pays latino-américains et de chansons issues de sa culture populaire contemporaine. Il inclus également des compositions inédites sur des rythmes et des poèmes de la littérature latino-américiane.

Elisa vous propose un voyage au son de sa voix et de sa guitare, dans l'intimité et la légèreté. À travers le rock, la pop, le rap, le reggaeton, son vaste continent a vu naître une nouvelle vague de musiques modernes qui fait écho aux rythmes traditionnels. Cette culture hybride dont elle s'inspire, situe VIOLETAZUL dans un univers poétique, à la frontière de la tradition et de la modernité.

VIOLETAZUL SOIRÉE SORTIE D'ALBUM "MI RAYO DE LUNA"

Le Programme du dimanche 12 décembre :

Triple concert + DJ set

17h15 Sarah Yacine (MAROC) soul-blues

18h15 Violetazul (COLOMBIE) chanson latino-américaine

20h Maria la Marimbera (COLOMBIE) électro-trad

21h DJ set Violetazul*électro et LUDE (FRANCE)

Avec le soutien de Wom·x , collectif strasbourgois qui promeut la production féminine sur la scène électro

Pour en savoir plus :