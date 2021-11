Virginie Hocq le 18 novembre à Selestat et le 19 novembre à Brumath

Virginie Hocq est une comédienne belge qui, petite, profitait des représentations scolaires pour se donner en spectacle, pour le plus grand plaisir de son premier public. Déjà à cet âge elle était certaine d’une chose : plus tard, elle serait comédienne !

Dans son dernier spectcle "Ou presque" Virginie vide son appartement et invite le public à la suivre dans une ronde de cartons remplis de souvenirs. Au fil de l’histoire qu’elle raconte apparaissent des objets qui la projettent à différentes périodes de sa vie passée et à venir, dont certaines, comme la vieillesse, qu’elle se refuse à côtoyer.

La mise en scène s’apparente au théâtre avec un décor plein de surprises. Au milieu d’une ambiance onirique et surnaturelle, Virginie livre avec beaucoup de pudeur et de drôlerie, ses interrogations et constats sur l’amour, la transmission et le cycle de la vie. Le seule-en-scène (ou presque) de Virgine Hocq devient alors le messager de questions qui rassemblent les générations.

Raconter une histoire à partir d’un sujet délicat est l’aboutissement d’une démarche inspirée de son propre vécu. Virginie a décidé de remplacer le silence pesant des condoléances par un jour vivant et bruyant. Elle nous rappelle que la vie est une fête et le rire le moyen universel de la glorifier.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Virginie Hocq en spectacle :

Jeudi 18 novembre 2021 à 20h30 - SELESTAT - Tanzmatten

Vendredi 19 novembre 2021 à 20h30 - BRUMATH - Centre Culturel

Pour en savoir plus :