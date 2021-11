Woodstock Spirit à l'Espace Gabion de Drusenheim le 13 Novembre

La richesse créative des années 60 est gravée dans les mélodies et les musiques nouvelles que des jeunes artistes visionnaires ont exprimées dans leur volonté de crier au monde : la paix, le respect de la nature, l’opposition à la guerre et le réveil des consciences !!!

Ainsi, la contre-culture Hippie, initiée par cette jeunesse, atteint son apogée lors du Mythique Festival de Woodstock en août 1969 près de New-York qui a accueilli 32 groupes et solistes et plus de 450 000 spectateurs en 3 jours.

Woodstock Spirit vous propose de revivre en live, les couleurs et les émotions Sixties Pop, Folk, Mods, Hippie, Rock & Rock Psychédélique, d’une période musicale ô combien prolifique !

Ce concert sur les musiques des années 60 et début 70 composées aux USA et en Angleterre, évoque avec passion ces groupes et artistes majeurs, devenus des Légendes : Bob Dylan, The Who, Jimi Hendrix, The Doors, Janis Joplin, The Beach Boys, The Beatles, The Rolling Stones, Crosby Stills Nash & Young, Pink Floyd, Led Zeppelin …

Une immersion totale dans la musique des années 60/70 avec les reprises des plus grands standards de l’époque EN LIVE par 8 artistes exceptionnels La richesse créative des années 60 est gravée dans les mélodies et les musiques nouvelles que ces « jeunes artistes visionnaires » ont exprimées dans leur volonté de crier au monde : la paix, le respect de la nature, l’opposition à la guerre et le réveil des consciences !!!

L’aspect culturel évident de ce concert, sur les sixties, est un spectacle qui touche le plus grand nombre car il évoque une époque de bouleversements économiques, sociologiques et individuels auxquels aujourd’hui aussi nous faisons face !

