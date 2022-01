Yohann Métay - «Le sublime sabotage» en tournée en Alsace

Sabotage (n.m) : action de ratage à base de procrastination et de fuite.- Sublime (adj) : qui élève vers la beauté. Qui transforme une crotte de caniche en rubis. Sublime Sabotage : Grand mouvement épique et burlesque qui essaye de faire d'un échec pathétique une

Conséquence : présentation scénique d’excuses à genoux, sincères et véritables, non mais vraiment je vous jure que je voulais vraiment mais bon c’est mon chien qui a mangé mon cahier et puis, bref, je m’en veux de ne pas avoir écrit le chef d’œuvre génial que vous attendiez tant, mais c’est pas ma faute.

Après "LA TRAGEDIE DU DOSSARD 512" , Yohann Métay troque son lycra pour une plume et nous plonge dans le tourbillon de l’écriture de son nouveau spectacle. La pression sur les épaules et la trouille au bide, une spirale de la lose d’un type qui voulait penser plus haut que son QI.

Yohann Metay en tournée en Alsace :

Mardi 1er février à l’Espace Malraux à Geipolsheim

Jeudi 24 février à l’Espace Rohan à Saverne

Vendredi 25 février à la K’Artonnerie à Schweighouse-sur-Moder

