Le musée d'art Kunsthalle Messmer à Riegel am Kaiserstuhl - Die Kunsthalle Messmer in Riegel am Kaiserstuhl

Installée dans les locaux d'une ancienne brasserie construite au 19e siècle, la Kunsthalle Messmer vous fait découvrir de sublimes œuvres des grands artistes de l'art moderne et contemporain.

L´entrepreneur et collectionneur d'art Jürgen A. Messmer créa la Messmer Foundation en 2005. La Kunsthalle Messmer, gérée par la fondation, ouvrit ses portes en 2009 à Riegel am Kaiserstuhl. Dans l'ambiance extraordinaire de l'ancienne brasserie, les œuvres de la modernité classique et de l'art contemporain trouvent un cadre unique.

La collection d'art Messmer regroupe des œuvres de Max Bill, Georges Braque, Salvador Dalí, Otto Dix, André Evard, Günter Fruhtrunk, Francois Morellet, A.R. Penck, Pablo Picasso et Victor Vasarely. La collection est constamment élargie. Les expositions temporaires sur l'art du 20e et 21e siècle présentent des œuvres de la collection et des prêts de collections du monde entier.

Kunsthalle Messmer

1 Grossherzog-Leopold-Platz | 79359 Riegel am Kaiserstuhl | Allemagne | Tél. : 0049 7642 920 16 20 | Courriel : info@kunsthallemessmer.de

Die Kunsthalle Messmer ist in einer ehemaligen Brauerei aus dem 19. Jahrhundert eingerichtet und bietet Ihnen die Möglichkeit, großartige Werke der großen Künstler der modernen und zeitgenössischen Kunst zu entdecken.

Im Jahr 2005 rief der Unternehmer und Kunstsammler Jürgen A. Messmer die Messmer Foundation ins Leben. Die gemeinnützige Stiftung ist Trägerin der Kunsthalle Messmer, die 2009 in Riegel am Kaiserstuhl eröffnet wurde. Im außergewöhnlichen Ambiente eines stillgelegten über 130 Jahre alten Brauereischlosses finden Werke der Klassischen Moderne sowie der zeitgenössischen Kunst einen einzigartigen Rahmen. Licht, Natur, historische und moderne Architektur bieten ein reizvolles Zusammenspiel mit der Kunst. Ihr stehen rund 900m² Ausstellungsfläche und ein 850m² großer Skulpturengarten zur Verfügung.

Die Kunstsammlung Messmer umfasst u.a. Arbeiten von Max Bill, Georges Braque, Salvador Dalí, Otto Dix, André Evard, Günter Fruhtrunk, Francois Morellet, A.R. Penck, Pablo Picasso und Victor Vasarely.

Die Sammlung wird stetig erweitert. In wechselnden Ausstellungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts präsentiert die Kunsthalle Exponate der eigenen Sammlung und Leihgaben aus internationalen Privat- und Museumssammlungen. Zu den bisherigen Publikumserfolgen zählen Ausstellungen über Marc Chagall, le Corbusier, Victor Vasarely, Salvador Dalì und Andy Warhol.

Kunsthalle Messmer

Grossherzog-Leopold-Platz 1 | D-79359 Riegel am Kaiserstuhl | Tel.: 0049 7642 920 16 20 | E-Mail: info@kunsthallemessmer.de