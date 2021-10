Mika Oki et Myako au Trempo de Nantes

9h10 : Ce dimanche 31 octobre à 20h se produira sur la scène du Trempo à Nantes l'artiste franco-japonaise Mika Oki. Une composition de vidéo, de son et d'électroacoustique pour créer des textures abstraites et des images mentales. Artiste multifacette avec son style musical, c'est une véritable performance sonore et visuelle que nous offre Mika OKI entre UK bass, acid, jazz et éléctro. La jeune femme lutte activement pour la place des femmes dans la scène musicale actuelle.

Ce même soir se produira également Myako, DJ et productrice inspirée par les courants contemporains actuels. Un style musical rythmique, intense et déstructurée teinté de Bass music, de techno expérimentale et d'Industrial Dancehall. Une musique dancefloor à partager dans des clubs et des festivals.

Plus d'informations sur www.metropole.nantes.fr

9h25 : Le club des passionnés avec Amélie de Lavenère du Kiosque Nantais pour une sélection de sorties à faire ce week-end en Loire-Atlantique