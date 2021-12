9h00 : Les 4 et 5 décembre se déroule le « Salon international du disque » à Rezé, Halle de la Trocardière. Un rendez-vous incontournable pour une centaine de disquaires ainsi que tous les passionnés et collectionneurs de disques, de vinyles, de cd ou encore de DVD. Un week-end pour dénicher vos artistes préférés parmi les 33, 45 et 78 tours vendus à petit prix jusqu’au perles rares à plus de 200euros.

Grand fidèle du salon depuis la première édition, le rockeur Philippe Manœuvre sera présent le 4 décembre pour la présentation de son dernier livre « Flashback ». Il sera présent aux côtés de Francis Dordor (reporter aux Inrockuptibles), Laurent Charliot (spécialiste de la scène rock nantaise) etc…

Pour découvrir la programmation détaillée rendez-vous sur www.salondudisque.net

Affiche Dead Can Dance

9h15 : Le Coup de cœur de Jean-Jacques Lester pour le duo musical britannico-australien Dead Can Dance. Composé du baryton Brendan Perry et de la contralto Lisa Gerrard, ce groupe propose un univers de musiques d'inspiration liturgiques et médiévales aux sonorités incantatoires, magiques, nord-africaine, sud-américaine ou asiatique.

9h25 : Les passionnés avec Amélie de Lavenère du Kiosque Nantais pour une sélection d’idées de sorties à faire ce week-end dans l’agglomération nantaise avec un duo comique et entièrement déjanté