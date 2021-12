9h10 : Ce samedi 11 Décembre aura lieu l’ouverture de la billetterie de La Folle Journée 2022, et ce jusqu’au festival (en fonction des places disponibles). Les places sont en vente sur le site internet de l’évènement, à la Cité des Congrès et dans les espaces culturels E.Leclerc Paridis et Atlantis. La nouvelle édition placée sous le thème de Schubert, Le Voyageur se tiendra du 26 au 30 janvier à la Cité des Congrès et l’Espace CIC Ouest de Nantes.

Au programme de cette année 5 jours fous, 300 concerts de 45min, environ 2000 artistes et surtout des kilomètres de partitions ! La billetterie et la programmation sont disponibles sur www.follejournee.fr

Affiche de la comédie Les Cousines - Cie du Café-Théâtre Nantes

9h15 : Le coup de coeur de Jean-Jacques Lester pour la comédie hilarante « Les Cousines » proposée par la Cie du Café-Théâtre à Nantes. «Derniers préparatifs, dans une heure, Emmanuelle va dire OUI à l’homme de sa vie. Entre excitation et interrogations, folle décision et joyeuses discussions… Et si cette petite heure juste avant la cérémonie remettait en question …toute une vie? »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nantes-spectacles.com

9h25 : Les passionnés avec Amélie de Lavenère du Kiosque Nantais pour une sélection d’idées de sorties à faire ce week-end dans l’agglomération nantaise