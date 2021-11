Pierre et le loup avec Dominique A et l'ONPL

9h10 L'invité : Dominique A

En novembre 2020, les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire dirigés par Pascal Rophé ont enregistré, au Centre de Congrès d’Angers, un chef-d’œuvre de la musique enfantine: Pierre et le loup de Prokofiev. C’est le chanteur Dominique A qui a posé sa voix chaleureuse au timbre authentique sur cette histoire universellement connue. En novembre 2021, sort un livre CD poétique illustré par la dessinatrice nantaise Lili la baleine et édité par la Maison Eliza

En 1935, lors d’un voyage à Moscou, Serge Prokofiev assiste à des spectacles donnés par le Théâtre Central pour les enfants de Moscou. Ceux-ci lui inspirent la composition de Douze Pièces enfantines pour piano op. 65. L’année suivante, en 1936, la directrice du Théâtre Central, Nathalie Satz, lui propose de composer un conte symphonique pour enfants. Prokofiev, immédiatement séduit par ce projet, écrit à la fois la musique et l’histoire de Pierre et le loup en seulement une semaine !

« Pierre et le loup est un cadeau non seulement pour les enfants de Moscou mais aussi pour les miens », déclare le compositeur dont le plus jeune fils est alors âgé de 7 ans.

Ce conte symphonique utilise une distribution de personnages dynamiques et une histoire charmante pour initier les enfants aux différents instruments de l’orchestre. Un garçon nommé Pierre se promène dans la nature, et joue avec un canard, un oiseau et un chat qui sont ses amis. Le grand-père de Pierre le réprimande pour avoir erré dans un endroit où un loup pourrait attaquer et le fait rentrer chez lui. De cet endroit sûr, Pierre voit bientôt le prédateur arriver sur les lieux. Le loup dévore le canard et menace ensuite l’oiseau et le chat. Déterminé à déjouer l’agresseur, Pierre désobéit. Il se faufile à nouveau dehors et parvient à attraper l’animal avec l’aide de l’oiseau et d’une corde. Lorsque des chasseurs arrivent sur les lieux, impatients de tuer le loup, Pierre les incite à accepter qu’on l’emmène dans un zoo. Et alors qu’ils partent tous en joyeuse procession, on peut entendre le canard caqueter dans l’estomac de la bête, « car, dans sa hâte, le loup l’avait entièrement avalé ».

La musique très « visuelle » permet de suivre très facilement toutes les péripéties de l’aventure

Par exemple, lorsque Pierre lance la corde pour attraper le loup, le violon joue une suite de notes rapides et descendantes ; quand les chasseurs traînent ce même loup à terre, ils sont accompagnés par des glissandi de clarinettes, assez ironiques et ridicules ; quand le pauvre canard est mangé par le loup (toujours lui !), sa mélodie est donnée aux cordes avec sourdines, résonnant tel un écho mortuaire… Mais comme dans tous les contes, tout se termine bien, et la marche finale, énergique, sonne triomphalement avec l’orchestre au complet. Ainsi s’achève Pierre et le loup, qui dès sa création est acclamé dans le monde entier : partout on loue la fraîcheur et la spontanéité de la musique. L’œuvre est jouée pour la première fois au Théâtre Central le 2 mai 1936 et rencontre tout de suite un succès immense qui perdure toujours.

Pierre et le loup raconté par Dominique A avec les musiciens de l’ONPL en concert

Dimanche 7 novembre à La Cité de Nantes 14h30 & 16h30 ( Concerts complets )

Dimanche 14 novembre au Centre de Congrès d’Angers 14h30 & 16h30

Samedi 13 novembre à l’Espace Terre de Sel de La-Barre-de-Monts 20h30 Samedi 27 novembre au Théâtre de Saint-Nazaire 19h

Dimanche 28 novembre au Théâtre de Laval 15h15 & 17h

En concert éducatif

Mardi 9 novembre à la Cité de Nantes - 11h, 13h30 et 14h45

Vendredi 12 novembre aux Atlantes des Sables d’Olonne 13h45 et 15h15 Vendredi 26 novembre au Théâtre de Saint-Nazaire 11h et 14h

Mardi 30 novembre au Centre de Congrès d’Angers - 11h, 13h30 et 14h45

