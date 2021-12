VIDEO - Apprendre le "Tu laisses" à votre chien

Journée spéciale : France Bleu s'engage pour nos forêts !

La parole est donnée à celles et ceux qui font vivre et entretiennent la forêt. Invités : Jean-François Petit fondateur et président de l’association lorraine « Libre Forêt" et Frédéric Bedel cofondateur du collectif SOS Forêt Lorraine devenu France, et membre du syndicat ONF SNUPFEN Solidaire.